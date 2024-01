Ennesimo colpo con il trucco delle monetine: donna derubata di 600 euro

I trucchi utilizzati dai malviventi per raggirare le proprie vittime, derubandole di soldi e portafoglio, si aggiornano con una frequenza impressionante. Ma la più redditizia sembra essere al momento quella ribattezzata delle monetine. Dopo i quattro colpi in serie nello stesso giorno, la scorsa settimana, tra piazza Duomo e via Venti Settembre, eccone un altro andato a segno in via Colombo. È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30. Vittima una donna di 40 anni che si è vista soffiare la borsetta dal sedile dell’auto con dentro 600 euro. La tecnica è ormai collaudata. I truffatori agiscono in gruppo, solitamente in due, preferibilmente in tre con uno a fare da palo. Il primo dei malviventi getta a terra delle monetine nei pressi dell’auto presa di mira. In molti casi al volante di questa si trovano in genere soggetti vulnerabili, come donne sole o anziani. Dopo aver convinto il conducente che quel denaro gli appartiene, approfittando della sua distrazione nel raccoglierlo, entrano in azione i complici che aprono lo sportello del lato passeggero o quello posteriore per impossessarsi di cellulari, portafogli, borsette e poi si allontanano indisturbati. Lo stesso schema seguito ieri mattina in via Colombo.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ