Borseggiatori scatenati in centro: anziane beffate con il trucco della monetina

“Scusi signora, guardi che le è caduta una monetina”. La donna vede che per terra c’è una moneta da 50 centesimi e si china a raccoglierla. Questione di pochi secondi e l’uomo che le ha rivolto la parola – descritto poi come un individuo sui 35 anni, ben vestito e di carnagione bianca senza particolari inflessioni nella voce – sfila il portafoglio, contenente 200 euro in contanti, due carte di credito e un bancomat, alla malcapitata. Quest’ultima, sul momento, non si è accorta di nulla, rendendosi conto di essere stata derubata solo in seguito.

È quanto avvenuto sabato scorso a una donna piacentina di 73 anni, nel tratto di via Venti Settembre che si affaccia su Piazza Duomo. In seguito al furto del portafoglio, la 73enne ha provveduto a bloccare le carte: troppo tardi, il malvivente aveva già ritirato dal suo conto 2.100 euro in diverse tranche. La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Sarebbe il quarto caso di borseggio eseguito con il “trucco della monetina” in centro storico nel giro di pochi giorni.