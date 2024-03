Rubano a una donna al ristorante: borseggiatori professionisti nei guai

La squadra mobile della questura di Piacenza ha individuato una coppia di cubani, un uomo e una donna rispettivamente di 45 e 32 anni irregolari sul territorio, accusata di aver messo a segno – il 16 ottobre 2023 – un borseggio all’interno di un ristorante di via Emilia Parmense a Piacenza.

La ricostruzione – Fingendo di non conoscersi, la coppia si è seduta separatamente ai tavoli del ristorante. L’uomo aveva il compito di fare il “palo”, mentre la donna – una volta individuata la vittima – si è posizionata alle sue spalle e approfittando di un momento di distrazione le ha sottratto la borsa che conteneva soldi e dispositivi elettronici, per un valore complessivo di circa 3.500 euro. In pochi secondi la donna ha occultato la borsa sottratta, per poi darsi alla fuga salendo a bordo di un’auto guidata dal complice.

Le indagini – Dopo aver visionato le telecamere interne ed esterne al locale, gli investigatori della squadra mobile hanno individuato i volti dei ladri e la targa del veicolo, un’auto presa a noleggio con un documento falso, sul quale però era presente la vera foto dell’uomo che ha agito da palo. La destrezza dimostrata durante il colpo e l’utilizzo di documenti falsi ha fatto capire agli investigatori che di fronte c’era una coppia di ladri specializzati in questo genere di reati. Con un sistema di comparazione dei volti rilevati con quelli di soggetti che avevano già commesso reati simili, è stato possibile risalire all’identità dei due borseggiatori, i quali sono stati denunciati per furto in concorso. A carico della copia è stato emesso il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari: sono tutt’ora in corso le indagini della squadra mobile per verificare il coinvolgimento della coppia in altri furti.