Notti di furti in città, cartoleria colpita due volte: sfasciate vetrine e ingresso

Ladri nelle notti scorse allo “Studio Uno Parrucchieri” fra via Arrigoni e via Castagna e alla cartoleria “Stella” di via Emmanueli che in 48 ore ha subito due sgradite visite dei ladri.

“Hanno sfasciato la vetrina con un martello o una mazza” racconta Chiara Bonamenti, titolare del negozio di acconciature; una vota all’interno hanno aperto un cassetto dentro al quale hanno trovato qualche centinaio di euro.

I ladri hanno poi colpito per due volte consecutive alla cartoleria “Stella” d via Emmanueli. I malfattori hanno agito nella notte fra sabato e domenica e poi fra domenica e lunedì.

“Hanno scassinato la saracinesca e la porta d’ingresso; una volta all’interno hanno portato via solo il fondo cassa – spiega la titolare Silvia Fontanini -. Erano circa 50 euro, hanno lasciato 20 centesimi. La notte seguente, forse gli stessi ladri, o qualcuno che ha approfittato del fatto che la saracinesca fosse ancora rotta per il precedente furto, ha di nuovo scassinato la porta, ma questa volta la cassa era vuota. Gli intrusi si sono accontentati dei 20 centesimi rimasti dal furto della precedente notte”.

Sul posto è accorsa una volante della polizia.