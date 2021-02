Lotta a Coronavirus: a Rivergaro vaccinazione per una sessantina di anziani

Domani partirà ufficialmente la campagna vaccinale degli ultra-ottantenni (qui tutte le informazioni).

Ma ci sono avanguardie, come a Rivergaro, dove la “sanità del buon senso” ha di fatto anticipato di un paio di giorni l’inoculazione dei sieri anti-Covid. Con la piena soddisfazione di una sessantina di ottuagenari della Val Trebbia che ieri hanno ricevuto la loro dose.

A Rivergaro i destinatari della assistenza sanitaria domiciliare, sia medica sia infermieristica, che hanno dato la propria disponibilità sono stati chiamati alla Medicina di gruppo San Rocco per essere vaccinati. I medici di base hanno poi aggiunto alla lista dei convocati anche altri grandi anziani in condizioni di fragilità o sociale o logistica. Una prassi non ancora codificata, ma che di fatto contribuisce a snellire le procedure, a velocizzare le vaccinazioni, a evitare che i cinque centri vaccinali predisposti in tutta la provincia si congestionino di prenotazioni.

