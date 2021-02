Vaccini anti-Covid, stamattina 500 prenotazioni dagli over 85 di Piacenza: “Ma sistema in tilt”

Partenza in tilt per la campagna vaccinale sugli over 85. Stamattina (15 febbraio) i sistema informatici dell’Emilia-Romagna, compresa quindi Piacenza, hanno registrato alcuni problemi, in particolare sulla piattaforma Cupweb. “Dalle prime ore di oggi – conferma il presidente provinciale di Federfarma Roberto Laneri – le farmacie non riuscivano a stampare le conferme di prenotazione. Adesso la situazione è stata risolta”. Alla fine, quindi, l’attività d’immunizzazione sulla fascia più anziana della popolazione (qui tutte le informazioni) è riuscita a partire: stando ai primi dati diffusi dalla Regione risultano già 500 le prenotazioni a Piacenza e provincia. Le prime somministrazioni agli over 85 sono in calendario domani, 16 febbraio.

