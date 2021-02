Montecucco, lavori in corso: “Qui il primo campo giochi inclusivo di Piacenza”

Non uno spazio a uso esclusivo dei piccoli in sedia a rotelle o con difficoltà motorie, ma un luogo studiato per integrare il tempo libero dei bimbi portatori di handicap insieme a tutti gli altri. Nascerà con questo obiettivo il primo campo giochi “inclusivo” di Piacenza, in fase di costruzione al parco Montecucco nel quartiere Besurica. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi: “In questi giorni, gli operai stanno concludendo la realizzazione dell’area, pensata interamente – per la prima volta nella nostra città – con l’obiettivo di permettere il divertimento dei bambini con disabilità insieme a chiunque”. I giochi – una quindicina in totale – saranno accessibili a tutti, compresi appunto i disabili, nella massima sicurezza. Tra le altre cose, ci saranno altalene con cestone e giostre a molla inclusive.

