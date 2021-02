Covid, nel Piacentino calano i contagi. Vaccinati 3.350 over 85

Continua il calo dei positivi al Covid nel Piacentino. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio i nuovi casi sono stati 349, il 10% in meno rispetto alla settimana precedente. Positivo è risultato il 3,4% de tamponi, il 60% dei contagiati presentava sintomi. A scuola i nuovi casi sono stati 56, per dieci dei quali la trasmissione è risultata in classe. In calo i ricoveri in ospedale, cinque in media gli accessi giornalieri al Pronto soccorso per Covid. Undici i pazienti in Terapia intensiva. La scorsa settimana si sono registrati 16 decessi per Covid. Il dato positivo riguarda le case di riposo dove non si sono registrati decessi.

Il report settimanale dell’Ausl di Piacenza