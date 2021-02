Vaccini al personale scolastico, falsa partenza: “Nelle farmacie 600 prenotazioni, poi stop improvviso”

Ancora caos nell’organizzazione delle vaccinazioni anti-Covid sul personale scolastico di Piacenza e provincia. “Ieri sera – spiega Roberto Laneri, presidente locale di Federfarma – l’Ausl ha comunicato alle farmacie l’avvio della possibilità di raccogliere le prenotazioni da parte degli insegnanti. Così, a partire da stamattina, i 90 punti convenzionati nel nostro territorio hanno fissato circa 600 appuntamenti dal 2 marzo in poi. Peccato che poco dopo, intorno alle 15 del pomeriggio, l’Ausl abbia interrotto il sistema di prenotazione per il personale scolastico. Il motivo? Non si sa”.

Nei giorni scorsi, l’azienda sanitaria e i sindacati dei medici di base hanno avviato un confronto tecnico per risolvere alcuni dubbi relativi proprio alla somministrazione delle dosi anti-Covid ai lavoratori dell’istruzione. Forniture insufficienti a garantire un’adeguata copertura vaccinale? E in quali spazi effettuare le iniezioni? Negli ambulatori dei medici di famiglia o nei punti vaccinali dell’Ausl?

Nel frattempo, la “falsa partenza” di stamattina suscita la rabbia di alcuni docenti: “Quale criterio è stato adottato? Questo caos è controproducente, per tutti. Serve più chiarezza, con la salute pubblica non si scherza” dicono.