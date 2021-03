Rientra l’emergenza smog a Piacenza, da domani consuete limitazioni

A Piacenza come negli altri Comuni emiliano-romagnoli aderenti al Piano aria integrato regionale, come indicato dal bollettino Arpae, rientra l’emergenza smog attualmente in vigore.

Da martedì 2 marzo, pertanto, saranno previste le consuete misure di limitazione al traffico, che dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, vietano la circolazione ai mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano – così come avviene per ciclomotori e motocicli a due tempi – sino alla tipologia Euro 1.

Mercoledì 3 marzo verrà emesso il nuovo bollettino, che indica le previsioni per il giorno stesso di monitoraggio e per i due successivi.