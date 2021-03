Covid, da lunedì in campo i militari per i vaccini. Baldino: “Grande collaborazione”

Cambio di servizio per i militari attualmente dedicati ai servizi di trasporto. A partire da lunedì 8 marzo saranno infatti impiegati nell’attività di vaccinazione. Il passaggio di consegne è avvenuto stamattina nel parcheggio davanti alla centrale operativa 118 di Piacenza in via Anguissola alla presenza del direttore generale di Ausl Piacenza Luca Baldino, del comandante Polo di Mantenimento Pesante Nord Sergio Santamaria e di Enrica Rossi e Stefano Nani, rispettivamente direttore e coordinatore Emergenza Urgenza 118 Piacenza.

“Grazie per la collaborazione – commenta il generale Santamaria – qui esiste un sistema Piacenza prezioso, fatto dell’impegno di tanti uomini e donne”. Da parte sua Baldino ha evidenziato come “la collaborazione sia stata davvero grande: questi uomini si sono fatti ben 18 mila chilometri in due mesi”. Per quanto riguarda la situazione attuale Baldino ha evidenziato che “nonostante Piacenza non abbia una situazione grave come quella di altre realtà siamo molto preoccupati dalla diffusione della variante inglese: ad oggi un’ulteriore limitazione come quella della zona rossa sembra l’unico strumento possibile”.