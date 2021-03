Emilia Romagna vieta l’utilizzo del lotto di vaccino AstraZeneca sospeso da Aifa

Anche in Emilia-Romagna, a seguito del provvedimento urgente adottato oggi, 11 marzo, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco dopo la segnalazione di alcuni ‘eventi avversi gravi’, è stato disposto il divieto di utilizzo del lotto di vaccino Covid-19 AstraZeneca “ABV2856 scadenza 05/2021”.

L’assessorato regionale alle Politiche per la salute ha inviato, infatti, immediata comunicazione a tutte le strutture competenti, con la richiesta di verificare e comunicare la disponibilità di confezioni di questo lotto e, se presenti, di accantonarle, conservandole in frigorifero e corredandole di apposita dicitura ‘Non utilizzare’, in attesa di nuove disposizioni e controlli da parte di Aifa.

E’ quindi in corso su tutto il territorio regionale l’accertamento sulla presenza di dosi di questo lotto vaccinale. La comunicazione della Regione è stata inviata a tutte le direzioni Generali e Sanitarie di Aziende sanitarie e ospedaliere, Irccs, Dipartimenti di Cure Primarie e Dipartimenti Farmaceutici Aziendali, con richiesta di diffusione ai Medici di medicina generale e di risposta a stretto giro alla struttura di Farmaco vigilanza della Regione.

Dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 sono state distribuite in tutta Italia. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso oggi, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino. L’Ausl di Piacenza sta effettuando le opportune verifiche per accertare se siano state utilizzate anche nella nostra provincia le dosi di questo lotto per vaccinare insegnanti e forze dell’ordine negli ultimi giorni.

L’allarme è scattato dopo che, in Sicilia, un sottufficiale della Marina e un ispettore della Polizia di Stato, sono morti dopo aver ricevuto il vaccino. Anche Danimarca e Austria hanno detto stop al vaccino anti-Covid di AstraZeneca dopo diversi casi di coaguli sanguigni nei pazienti.

La posizione del comitato per la sicurezza (Prac) dell’Ema è che “i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre vanno avanti le indagini sui casi di eventi tromboembolici”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiamato Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Palazzo Chigi in una nota fa sapere che: “E’ emerso che non c’è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino AstraZeneca”.