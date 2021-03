I giovani filosofi del Colombini: “Uomo altruista, il Covid lo dimostra”

Gli aspiranti filosofi del liceo Colombini di Piacenza ne sono certi: “L’uomo è altruista per natura”. E secondo lo studente Matteo Locca “anche l’emergenza Covid lo dimostra, per esempio noi giovani continuiamo a sostenerci nelle difficoltà della didattica a distanza“. Un gruppo di allievi dell’istituto di via Beverora si è infatti cimentato nell’analisi filosofica di questa caratteristica delle persone, partecipando al concorso nazionale “Romanae Disputationes” in collegamento streaming.

Le studentesse Letizia Sartori, Giada Rizzo e Matilde Benazzi – coordinate dalla docente Cinzia Cotti – hanno presentato un video sul tema generale “Affetti e legami – Forme della comunità”, mentre Omema Haidane, Lara Boselli, Matteo Locca, Arianna Marongiu e Artina Gaia Celeste hanno condotto un dibattito filosofico per “illustrare le motivazioni alla base dell’uomo altruista per natura, smontando la tesi degli avversarsi per cui le persone avrebbero un’essenza individualistica”.