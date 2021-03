Aifa: “Stop precauzionale delle vaccinazioni con AstraZeneca in tutta Italia”

L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha esteso in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Anche Germania e Francia hanno adottato lo stesso provvedimento.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà