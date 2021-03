Ausl: “Sospese le prenotazioni di domani e mercoledì con AstraZeneca”

In riferimento al provvedimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per la sospensione a scopo precauzionale del vaccino AstraZeneca, non appena giunta la comunicazione ufficiale, l’Azienda Usl di Piacenza ha immediatamente interrotto l’attività vaccinale in corso nel pomeriggio nei cinque centri della Provincia.

Sono inoltre stati sospesi gli appuntamenti fissati per domani (16 marzo) e per mercoledì 17 marzo che prevedessero la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per la maggior parte le prenotazioni riguardano il personale della Scuola e dell’Università e le Forze dell’Ordine e Forze armate.

Allo stesso modo, i medici di famiglia hanno sospeso gli eventuali appuntamenti già presi con i loro assistiti fino al 17 marzo compreso.

Nelle prossime ore, a seguito delle valutazioni e comunicazioni di Aifa, l’Azienda Usl di Piacenza contatterà tutte le persone prenotate per il 15, 16 e 17 marzo, per una riprogrammazione della vaccinazione.

Al momento le vaccinazioni prenotate da giovedì 18 marzo in avanti rimangono confermate in attesa del pronunciamento di Ema e Aifa.

Per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, si attendono indicazioni dall’Agenzia del Farmaco.

Nel frattempo, continua con regolarità il programma vaccinale già in corso con gli altri vaccini in uso (Pfizter e Moderna).

In particolare, nulla cambia per gli over80 che avevano prenotato la propria vaccinazione in una delle cinque sedi della provincia.

Rimangono quindi confermati tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni, per i quali era programmato l’utilizzo di vaccino Pfizer.

Allo stesso modo, proseguono le vaccinazioni al domicilio delle persone seguite dall’assistenza domiciliare o impossibilitate a muoversi, così come le attività nei centri per disabili. Per queste categorie è utilizzato il vaccino a tecnologia mRNA (Pfizer o Moderna).

Si ricorda inoltre che gli over 75 possono continuare regolarmente a prenotare la propria vaccinazione, utilizzando tutte le modalità indicate sul sito www.covidpiacenza.it.