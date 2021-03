Sottrae merce dal magazzino: dipendente di Amazon arrestato

Scoperto mentre tenta di portare fuori dal magazzino un paio di orecchini ed uno smartwatch del valore di circa 500 euro, un dipendente di Amazon di 45 anni è stato arrestato, ieri sera 15 marzo, dai carabinieri per furto aggravato. L’uomo, domiciliato in provincia di Piacenza, con precedenti di polizia, al termine del suo turno di lavoro, stava uscendo quando è scattato l’allarme del metal detector ed il personale della sicurezza lo ha perquisito. Nella tasca dei pantaloni aveva nascosto il materiale sottratto. I militari di Castel San Giovanni, arrivati sul posto, hanno deciso di controllare anche l’auto del dipendente trovando altri prodotti: dispositivi elettronici, capi di abbigliamento, cosmetici e diverse paia di occhiali per un valore di ulteriori 2mila euro. L’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari .

