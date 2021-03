Vaccini anti-Covid, oggi si riparte con Astrazeneca anche a Piacenza

Si riparte oggi (19 marzo) con le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, dopo il via libera dell’Ema – l’agenzia europea dei medicinali – che l’ha giudicato sicuro. Dalle 15, le iniezioni anti-Covid con il siero di Oxford riprenderanno nel centro dell’ex arsenale di Piacenza, in viale Malta, così come nelle altre strutture della provincia. Nei giorni scorsi l’utilizzo di Astrazeneca era stato sospeso in tutta Italia per alcune verifiche su casi sospetti: uno stop, nel nostro territorio, per circa 2.400 cittadini già prenotati tra lunedì e giovedì. Ecco perché l’Ausl di Piacenza – nell’ottica di recuperare le somministrazioni arretrate e proseguire con tutti gli altri appuntamenti già in agenda – ha predisposto un potenziamento delle strutture.

Chi ha prenotato la vaccinazione nei giorni della sospensione – dalle ore 16.30 di lunedì sino a tutto ieri compreso – riceverà una comunicazione con la nuova data, probabilmente nella prossima settimana. Chi invece ha già un appuntamento fissato a partire da oggi alle 15 e nei giorni successivi, se non gli sono state finora comunicate variazioni, lo manterrà e potrà presentarsi regolarmente al punto vaccinale previsto. Anche chi è prenotato per oggi dalle ore 14 alle 15 dovrà presentarsi alle 15. E per gli over 75 che si sono prenotati il 17 e 18 marzo è possibile scaricare e stampare il consenso informato.