AstraZeneca sospesa, Baldino: “Persone rimandate a casa, 2.400 tra oggi e giovedi’”

La partita delle vaccinazioni è quella che preoccupa di più in questo momento dopo che ieri, 15 marzo, Aifa ha sospeso il vaccino anti-Covid AstraZeneca, in via precauzionale a seguito dei casi di decessi che si sono verificati in Italia. Ausl di Piacenza, appena ricevuta la comunicazione ha interrotto qualsiasi vaccinazione. Erano 2.400 i cittadini già prenotati tra oggi e giovedì. “Abbiamo dovuto rimandare le persone a casa” – spiega il direttore di Ausl Luca Baldino, nel corso della presentazione del bollettino settimanale dedicato alla diffusione del Covid nella provincia di Piacenza. Le vaccinazioni sono sospese almeno fino giovedì 18 marzo giorno in cui Ema si esprimerà. Fino a quella data non potremo utilizzare AstraZeneca. Speriamo che si possa riprendere al più presto. Lasciamo lavorare gli scienziati. Noi non abbiamo avuto casi, la sensazione è che ci sia molta emotività”.

Le persone vaccinate over 80 sono 11.374, (42%), quelli con vaccinazione prenotata sono 10.205. Restano da prenotare 5.424 soggetti (20%). La prima data prenotabile è il 12 aprile. A partire da ieri le persone di età compresa tra 75/79 anni hanno potuto prenotare la vaccinazione. Per la provincia di Piacenza la campagna coinvolge 11.700 persone e 2.300 soggetti considerati estremamente vulnerabili. Alle 18 di ieri si erano prenotate 4.596 persone. Per il nostro territorio rientrano nella condizione di estrema vulnerabilità 14mila soggetti. Queste persone saranno contattate direttamente dall’Ausl. Sono invitate a rivolgersi anche al proprio medico di base, in particolare chi sta seguendo terapie immunosoppressive deve assolutamente contattare il proprio specialista. L’apertura delle prenotazioni, se si sblocca la situazione, è prevista per venerdì 19 marzo e l’avvio delle somministrazioni è stato fissato il 22 marzo.

Nei giorni scorsi sono iniziate le vaccinazioni del personale scolastico. Al momento sono 4.147 le persone che hanno ricevuto la prima dose. Anche le forze dell’ordine e delle forze armate sono state coinvolte nella campagna vaccinale e, al momento, sono 1.464 i soggetti vaccinati.

Le dosi di vaccino anti-Covid che sono state somministrate fino ad oggi sono 41.590 (proporzione del 14,5% sulla popolazione provinciale).

IL REPORT DELL’AUSL DI PIACENZA