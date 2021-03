Aveva ceduto a causa di una frana: “rinforzata” la Provinciale 34 di Pecorara

La Provincia corre ai ripari per mettere in sicurezza la strada provinciale 34 di Pecorara. In località Cà del Monte, già in territorio di Alta Val Trebbia, dove la strada aveva ceduto a causa di una frana sono stati realizzati alcuni grossi gabbioni in acciaio riempiti di massi per sostenere la carreggiata. Più a valle resta invece il senso unico alternato poco oltre l’abitato di Nibbiano, dove il Tidoncello ha eroso venti metri di provinciale. In questo caso, come nel precedente, è stato chiesto un aiuto all’Agenzia regionale di Protezione Civile.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI