“Estremamente vulnerabili”: all’ospedale vaccinati 60 pazienti di Oncoematologia

Prima seduta di vaccinazioni anti Covid nei reparti di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza. L’attività rientra nella vaccinazione delle persone incluse nella categoria “estremamente vulnerabili”. Oggi, sabato 20 marzo, sono state somministrate le prime dosi a sessanta pazienti. “Il personale dei due reparti – scrive l’Ausl – ha gestito direttamente la vaccinazione, in modo da rendere l’attività il più funzionale rispetto alle terapie cui sono sottoposti i malati. Quella di oggi è solo la prima seduta in Oncoematologia. Si proseguirà nei prossimi sabati, per coinvolgere tutti i pazienti attualmente in cura”.

Ieri pomeriggio erano ripartite anche le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera dell’Ema.

