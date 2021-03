Aperitivo in strada, 13 persone sanzionate dalla guardia di finanza a Piacenza

Un gruppo di persone assembrate e intente a consumare un aperitivo in via Campo Sportivo Vecchio, nella zona di barriera Genova a Piacenza, è stato segnalato nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della guardia di finanza, dei carabinieri e della polizia locale di Piacenza. Tredici le persone sanzionate per aver violato le normative anti Covid. Le persone erano lontane dal bar che quindi non è stato multato.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà