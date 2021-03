Bigliettini dopo l’aborto, Bernini: “Fare chiarezza su questo gesto inqualificabile”

“Mettere alla gogna in un ambiente scolastico una ragazza per aver scelto di abortire è un attacco inqualificabile ai diritti delle donne. Per questo va fatta piena luce su quanto avvenuto nella scuola di Piacenza”.

Con queste parole la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, è intervenuta in merito alla vicenda avvenuta in una scuola di Piacenza, dove una giovane studentessa che ha scelto di interrompere volontariamente la gravidanza ha trovato in prossimità della propria classe dei fogliettini appesi con l’immagine di un feto e frasi pesantemente allusive.

“Le istituzioni – ha proseguito Bernini – hanno il dovere di tutelare la privacy e la dignità delle donne costrette a compiere, spesso in solitudine, una scelta così difficile. Diritti che sono stati invece calpestati in modo ignobile criminalizzando una legge dello Stato e soprattutto una studentessa a cui sarebbero dovute solidarietà e comprensione, non certo il cordone di ostilità che le è stato costruito intorno”.