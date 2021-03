Vergogna a scuola: biglietti con un feto per una ragazza che aveva abortito

Un gesto ignobile si è verificato in una scuola superiore cittadina: una giovane studentessa ha scelto di interrompere volontariamente la gravidanza e nei giorni successivi qualcuno, alla porta della sua classe, ha appeso dei fogliettini con l’immagine di un feto e frasi pesantemente allusive. Il dirigente scolastico ha immediatamente avviato tutti gli accertamenti del caso per far luce su quanto accaduto, promettendo la massima severità.

La notizia si è presto diffusa anche sui social, scatenando un’ondata di indignazione.