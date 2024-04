Aborto, la Regione Emilia Romagna: “No associazioni Pro life nei consultori”

“Ribadiamo la nostra assoluta contrarietà a qualunque ipotesi normativa che ci faccia indietreggiare dallo spirito della legge 194, come nel caso dell’emendamento approvato”. A parlare, ora, è la Regione Emilia-Romagna, per il tramite degli assessori Raffaele Donini e Barbara Lori. La loro voce invece di quella delle singole aziende sanitarie, compresa Piacenza, che sull’emendamento approvato dal Senato che investirà i consultori familiari – aprendo l’ingresso delle associazioni Pro life negli ambulatori – preferisce far parlare la politica, per ora.

I CONSULTORI NEL PIACENTINO

A Piacenza i consultori familiari e gli spazi giovani dislocati in tutto il territorio provinciale sono 17. A Piacenza città la cabina di regìa, che raggruppa vari filoni di attività, è situata alla sede Ausl di piazzale Milano. Consultori familiari e Spazio giovani sono un luogo “nato per rispondere ai bisogni assistenziali delle donne di qualsiasi età e fase della vita, delle coppie, delle famiglie, dei giovani”, si legge nel sito web dell’Ausl. Non sono solo ambulatori specialistici per controlli medici, ma luoghi in cui “viene offerta un’assistenza globale alla persona, con interventi di promozione della salute e educazione sanitaria”.

