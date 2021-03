Disegni offensivi dopo l’aborto, gli psicologi: “Sui social troppo accanimento”

“Chi commenta senza rispetto sui social una vicenda così intima e dolorosa come l’aborto rivela un distacco emotivo preoccupante”.

Il presidente dell’Ordine degli psicologi Emilia Romagna Gabriele Raimondi è intervenuto così in merito a quanto accaduto in una scuola superiore di Piacenza, dove a seguito della decisione di abortire di una studentessa, sono state appese sulla porta di ingresso immagini con frasi antiabortiste pubblicate successivamente sui social, dove hanno ricevuto oltre 1.500 commenti e migliaia di condivisioni.

“Moltissime persone – continua Raimondi – esprimono la propria opinione, qualunque essa sia, dimenticando il dolore e le emozioni di chi è coinvolto direttamente o indirettamente nella vicenda. In questo modo, le persone e i vissuti vengono trasformati in strumenti per rafforzare la propria tesi. Tale distacco, dal punto di vista psicologico, è grave e spesso connesso ad uso eccessivo e distorto dei social, che vengono usati come uno schermo fra il soggetto e la realtà. In casi come questo, invece, è importante lavorare sulla rete di supporto, fatta di servizi professionali e di reti sociali. L’esposizione sui social potrebbe avere ripercussioni importanti nella vita della ragazza coinvolta: dunque fondamentale – conclude – che ci sia una rete di servizi pronta a sostenerla, nelle modalità che vorrà, dal punto di vista psicologico”.