Testimoni di Geova, oltre duemila piacentini online per il giorno della morte di Gesù

Oltre duemila piacentini collegati insieme a 20 milioni di persone in tutto il mondo. Sabato 27 marzo, in videoconferenza online, anche i Testimoni di Geova del nostro territorio parteciperanno alla commemorazione della morte di Gesù, la ricorrenza più importante dell’anno per questa religione cristiana.

A causa della pandemia in corso, l’evento si terrà a distanza. Chiunque volesse assistere alla celebrazione, può rivolgersi a un Testimone di Geova di sua conoscenza o utilizzare i contatti reperibili sul sito ufficiale www.jw.org