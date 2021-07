Testimoni di Geova: anche quest’anno congressi virtuali. Seguiranno 2.200 piacentini

Anche quest’anno, per tutelare la salute e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare, per la seconda volta, i loro congressi annuali, in modalità virtuale. Così, i circa 6mila congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi del mondo sono stati annullati. Parteciperanno a questo evento 2.200 piacentini, 40mila persone in Emilia Romagna e 500mila in Italia. A livello nazionale i Testimoni di Geova organizzano congressi dal 1925. A Piacenza, dagli anni 80’ si sono tenuti allo stadio Garilli. Nella nostra città il più grande di questi congressi si tenne dal 6-9 agosto del 2009 con una presenza di oltre 22mila delegati.

Il tema dell’evento nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”. I contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue, durante sei fine settimana tra luglio e agosto. Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone nel mondo.