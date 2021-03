Malattie infettive e Oncologia, vaccinati 120 pazienti “estremamente vulnerabili”

Continuano le vaccinazioni all’interno dei reparti dell’ospedale di Piacenza per le categorie degli “estremamente vulnerabili”.

Oggi, 27 marzo, è stata la volta dell’equipe di Malattie infettive, che ha somministrato la prima dose a una cinquantina di persone in carico al reparto.

Anche in Oncoematologia la mattinata è stata densa di lavoro per la vaccinazione di una seconda tranche dei propri pazienti. Un altro gruppo di 70 pazienti, dopo quello vaccinato la settimana scorsa, ha ricevuto la prima dose direttamente dal personale che li sta curando per la loro patologia.