Studenti, genitori e istituzioni: siglato un nuovo protocollo contro il disagio

Un nuovo modello operativo innovativo di dialogo tra giovani e istituzioni per prevenire il disagio è contenuto nel protocollo sottoscritto oggi, martedì 30 marzo, in prefettura. Nell’ambito delle attività svolte dalla IV Sezione “Servizi alla Persona e alla comunità” della Conferenza permanente per l’approfondimento della tematica del disagio giovanile, hanno partecipato all’incontro il prefetto di Piacenza, il sindaco nonché presidente della Provincia di Piacenza, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza, il direttore delle Attività socio sanitarie dell’Ausl, dei rappresentanti dell’Associazione AGE4 Piacenza e della Consulta provinciale degli studenti nonché, come partner organizzativo, il direttore di Teatro Gioco Vita, il vice questore vicario e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Sottoscriveranno, altresì, il documento i rappresentanti dell’Associazione Genitori onlus (AGE onlus) e del Movimento dei Genitori (Moige).

“L’iniziativa – scrive la Prefettura – vede il coinvolgimento degli studenti e della Consulta Provinciale degli Studenti di Piacenza e va ad aggiungersi alle altre attività già operative sul territorio, volte a prevenire e contrastare le diverse forme di disagio giovanile acuite in questo ultimo anno anche dagli effetti della pandemia. L’intesa è volta a far avvicinare gli adolescenti a temi di significativa rilevanza sociale (dall’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ai disturbi alimentari, al cyberbullismo, alla violenza, etc.) con il coinvolgimento delle componenti famigliari, utilizzando quale canale privilegiato di sensibilizzazione la realtà scolastica, valorizzando le tante attività, anche istituzionali, che cercano di intercettare e ascoltare, con modalità diverse, i disagi dei più giovani nell’ottica di rafforzare nelle nuove generazioni i valori fondanti della nostra comunità”.