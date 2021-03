Ego Airways, la nuova compagnia aerea tutta italiana con una guida piacentina

C’è anche un coraggioso imprenditore piacentino, Marco Busca, dietro alla nascita della Ego Airways, la compagnia aerea che ieri, martedì 30 marzo, ha fatto registrare il primo volo assoluto.

Grande entusiasmo all’aeroporto di Lamezia Terme dove è atterrato l’aereo protagonista del primo, storico, volo della start-up tutta italiana: a detenere il 60% del capitale sociale della nuova compagnia aerea (4 milioni di euro per partire) è la società di investimento Ocp (Officine Cooperatori Piacentini) cordata di imprenditori del nostro territorio. La Ocp nacque oltre 40 anni fa per iniziativa del padre di Marco Busca, Pierluigi, con l’obiettivo di sviluppare servizi di logistica e di trasporto merci.

“Sono felicissimo, è davvero una grande emozione che ci ripaga di due anni di lavoro sodo – ha commentato Busca, che è il presidente del vettore. “Per allestire una compagnia aerea il lavoro è grande. Eravamo partiti prima del Covid, poi ci siamo trovati ad affrontare questa pandemia. Ma non abbiamo mollato. Oggi è il giorno in cui partono tutte le tratte commerciali perché finora avevamo fatto solo voli charter”.

Ego Airways ha come destinazioni Bari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme, Parma ma dal 4 giugno si aggiungono Bergamo, Cagliari e Roma, per un totale di 10 destinazioni. E non si escludono ulteriori novità.

