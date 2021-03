Nuovi piani urbanistici, dalla Regione 250mila euro per 14 comuni piacentini

Sostenere i comuni nella stesura dei nuovi piani urbanistici generali, per ridisegnare il futuro dei territori: è l’obiettivo con cui la Regione Emilia-Romagna ha erogato 250mila euro di contributi all’Unione montana Valli Trebbia e Luretta e alle amministrazioni di Farini, Travo, Calendasco, Morfasso e Besenzone. “Più fondi per accelerare l’attivazione della nuova legge, favorendo la progettazione di piani urbanistici sovraccomunali e frutto di collaborazioni, tutto all’insegna della rigenerazione urbana, dell’implemento delle politiche di sostenibilità ambientale e del contenimento del consumo di suolo – spiega l’assessore alla programmazione territoriale Barbara Lori – continuiamo a sostenere l’avvio dell’elaborazione dei nuovi piani sotto il profilo economico, perché siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie che in questa difficile congiuntura si trovano a fronteggiare molte amministrazioni locali, ma non solo”.

Contributi fino a 100mila euro – Rigenerazione urbana, vivibilità degli spazi pubblici, sviluppo sostenibile. E un consumo di suolo che da qui al 2050 dovrà essere contenuto entro la soglia del 3% per ogni Comune. La nuova legge urbanistica regionale richiede un approccio molto diverso dal passato. Da qui la decisione della Regione di sostenere l’impegno delle amministrazioni comunali. Non solo sul piano economico ma anche con incontri sul territorio da Rimini a Piacenza e iniziative formative. I contributi assegnati possono arrivare a coprire fino al 70% dei costi per una quota massima di 100mila euro. Tra i criteri di priorità quelli che premiano il “fare insieme” delle amministrazioni, ovvero la capacità di pianificazione intercomunale, oltre al sostegno ai comuni con minor numero di abitanti e a quelli nati da processi di fusione. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i Comuni emiliano-romagnolo dovranno aver avviato la stesura del Piano urbanistico generale.

Le risorse per provincia – Nel dettaglio, in provincia di Piacenza sono stati finanziati l’Unione montana Valli Trebbia e Luretta, i comuni di Farini, Travo, Calendasco, Morfasso e Besenzone per 14 amministrazioni coinvolte e 250mila euro di contributi; in provincia di Parma: Bedonia, Torrile e Solignano(7 amministrazioni interessate) per complessivi 125mila euro; in provincia di Reggio Emilia, l’Unione Terre di Mezzo (3 comuni) con 50mila euro; nel Modenese, l’Unione di Comuni del Frignano e il Comune di Frassinoro (9 amministrazioni) per 125mila euro; nel Bolognese l’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia,quella dei Comuni Savena e Idice, i Comuni di Vergato, Monzuno (16 amministrazioni) per 240mila euro; nel Ferrarese: Bondeno (4 Comuni) con 60mila euro. Infine in provincia di Rimini i contributi regionali sono andati a al Comune di Poggio Torriana (esito di un processo di fusione) e a quelli di Pennabilli e Morciano di Romagna, per un totale di 7 amministrazioni comunali che riceveranno 150mila euro.