Covid, un dipende Ausl su 5 non si è vaccinato. In 126 hanno rifiutato senza motivo

Il 22,7% dei 3.900 dipendenti dell’Ausl di Piacenza non si è ancora vaccinato contro il Covid. Coloro che hanno già ricevuto il vaccino sono 3.013, mentre quelli che non hanno aderito sono 887.

Situazione simile se si tiene conto solo delle Unità operative clinico assistenziali: in questo caso la percentuale dei no è del 22,3% (622 unità). Il dipartimento in cui è più alta è quello di Sanità pubblica, con il 36,8%. All’opposto Onco-ematologia, con il 12,7% di non vaccinati e Sicurezza, con l’8%.

Lo ha reso noto l’azienda, presentando i dati dell’analisi condotta dall’Area risorse umane e aggiornati a inizio marzo.

VACCINAZIONI AI SANITARI, I DATI DELL’AUSL

Circa un terzo di coloro che rientra nella fascia dei non vaccinati non ha una motivazione specifica (in totale, sono 126), a differenza di chi è in maternità e aspettativa, è un soggetto fragile o con una grave patologia, è in malattia oppure ha già passato il Coronavirus.

Proprio in virtù di questi ultimi, già immunizzati, la percentuale di sanitari piacentini considerati protetti sale all’85,1%.