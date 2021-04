Dal “mercato fiacco” di Pianello all’uomo sulla Luna. E’ l’archivio storico di Libertà

Con quasi 50mila edizioni, dal 1883 ai giorni nostri, l’archivio storico online di Libertà è una preziosissima e unica fonte di notizie piacentine, ma anche un simpatico strumento di svago per andare a sbirciare nelle pagine d’epoca tra pubblicità e fatti curiosi. Ad esempio la veggente sonnambula Anna D’Amico, che “dispensa schiarimenti e consigli efficaci”, sa “ricondurre la pace dove c’era discordia”, “rischiarare il passato”.

Non è pubblicità subliminale e tantomeno pubblicità progresso.

E poi, nel caso di esaurimento nervoso, nevrastenia e altri malesseri diffusi, c’è il metodo Wood, che con la catena elettrogenica cura anche angosce ingiustificate, malinconia, e propone un rimedio a tutti quelli che non sono soddisfatti di se stessi.

Se non fosse che sono pagine di Libertà dei primi anni del secolo scorso, potrebbero sembrare sintomi da lockdown dei tempi attuali.

Sono solo alcune delle migliaia di pubblicità d’altri tempi che si possono scovare sulle edizioni storiche di Libertà, consultabili gratuitamente grazie al progetto nato e realizzato dalla collaborazione tra Editoriale Libertà e la biblioteca Passerini Landi.

Ma non ci sono solo le malattie – e i rimedi alquanto bizzarri – ad essere oggetto di attenzione per un momento di svago sfogliando le vecchie pagine di Libertà. Ci sono anche articoli che in un instante proiettano indietro di oltre un secolo, a scoprire tenore delle notizie e modi di esprimersi capaci di strappare un sorriso anche ai più scorbutici.

A Pianello, ad esempio, il mercato è stato “assai fiacco” con “pochi buoi sulla piazza del bestiame”; in via Vittorio Emanuele un “ubbriaco all’ultimo stadio faceva una brutta scenata contro in buon costume”; a Carpaneto un uomo ha “cozzato contro il muro con la sua motoretta”; un 19enne è stato soccorso perché “colto da congestione cerebrale in seguito ad una fortissima indigestione di cibi e bevande alcoliche”.

Non solo curiosità, nell’archivio del quotidiano di Piacenza. Ovviamente anche tante notizie importanti, quelle che hanno fatto la cronaca della città e della provincia, quelle che hanno segnato un’epoca, quelle che hanno fatto la storia dell’Italia e del mondo: dallo sbarco dell’uomo sulla Luna ai primi approcci al pianeta rosso, dalle due guerre mondiali alla repubblica.

Quasi 50mila edizioni disponibili, gratuitamente, per tutti. Consultarle è facile. Si può accedere all’archivio storico direttamente dal sito Liberta.it, attraverso il menu di testata selezionando “Servizi ai lettori” e quindi “Archivio storico”, oppure ricercando gli articoli dedicati nei quale è contenuto il link diretto.

E, ancora, attraverso il sito della biblioteca.

Per consultare l’archivio storico di Libertà è necessario registrarsi.

CONSULTA L’ARCHIVIO STORICO DI LIBERTA’