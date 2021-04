Problemi strutturali al ponte di Trebecco: chiuso per lavori da luglio a settembre

Tra luglio e settembre il ponte di Trebecco chiuderà al traffico. Il collegamento verrà interrotto per consentirne la messa in sicurezza. I residenti di Trebecco, alcune decine, e i 107 lavoratori della Raccordi Forgiati dovranno utilizzare una strada alternativa. I lavori di ristrutturazione sono stati disposti dopo i risultati di una verifica statica che era stata avviata nel 2018 all’indomani del crollo del ponte Morandi, a Genova. Tale verifica aveva evidenziato, come si dice in gergo, “problemi strutturali”. Il ponte di Trebecco verrà letteralmente smontato. Resteranno in piedi solo i piloni. Verranno posate nuove travi prefabbricate e tutta la sede stradale verrà ricostruita per intero. IL senso resterà unico alternato ma la portata potrebbe essere aumentata. Durante i lavori potranno transitare solo i mezzi del soccorso.

