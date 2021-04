La Provincia di Piacenza cerca consigliere di parità. C’è tempo fino al 26 aprile

C’è tempo fino al 26 aprile per inoltrare la propria candidatura alla Provincia di Piacenza come consigliera o consigliere di parità. La Provincia di Piacenza, in applicazione del Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”, rende noto che è indetta una selezione pubblica volta all’individuazione e successiva designazione di

• una consigliera o un consigliere provinciale di Parità effettiva/o; • una consigliera o un consigliere Provinciale di Parità supplente. Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli Enti di area vasta sulla base dei requisiti di cui all’art. 13 comma 1 e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

Il mandato della/del consigliera/e di parità, effettiva/o e supplente, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Al fine di partecipare alla selezione per la designazione provinciale, le/gli aspiranti candidate/i dovranno presentare apposita domanda debitamente sottoscritta, da redigersi in carta semplice, corredata da:

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano esplicitamente i requisiti richiesti, e corredato da relativa documentazione comprovante i requisiti medesimi.

La proposta di candidatura, sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovrà pervenire alla Provincia di Piacenza entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 di lunedì 26 aprile 2021 secondo le modalità previste dall’avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale della Provincia.