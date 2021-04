Nonostante la pandemia, nel 2020 boom di patenti ritirate per incidenti ai piacentini

La pandemia non ha alleggerito il piede dei piacentini sull’acceleratore. Se nello scorso anno, infatti, si sono registrati cali nel numero delle principali infrazioni al Codice della strada – come ad esempio guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o guida contromano – non si può dire altrettanto del superamento dei limiti di velocità, passati da 26 del 2019 a 59 del 2020.

Un balzo verso l’alto lo hanno fatto registrare anche gli incidenti con sospensione cautelare della patente, passati dagli 11 del 2016 ai 31 del 2019, per toccare i 261 nel 2020, secondo l’elaborazione dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, sulla base dei dati forniti dalla Prefettura di Piacenza.

Ecco l’analisi nel dettaglio.

LIMITI DI VELOCITA’ – DISTRAZIONE: La mancata osservanza dei limiti di velocità e il dilagante fenomeno della distrazione, i cui dati sono sottostimati rispetto alla vastità del fenomeno a causa della difficoltà di poter contestare la violazione, sono causa di oltre l’80% dell’incidentalità stradale.

Articolo 142 CdS limiti di velocità

Anno violazioni 2013 133 2014 46 2015 15 2016 24 2017 51 2018 51 2019 26 2020 59

ABUSO DI ALCOL: Le sospensioni delle patenti hanno come prima causa la guida sotto l’influenza dell’alcol e guida in stato di alterazione sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questo comportamento altamente pericoloso per chi guida un mezzo è un fenomeno che è sempre e da troppo tempo presente nel nostro territorio. L’azione educativa ha ridotto il triste fenomeno del recente passato denominato “stragi del sabato sera” ed ora sono gli adulti quelli che maggiormente trasgrediscono alle norme del Codice della strada contro l’abuso di alcol. Nel 2020 226 sono state le patenti sospese per guida sotto l’influenza dell’alcol, dato altalenante negli anni, ma sempre troppo alto.

Articolo 186 CdS

anno violazioni 2013 244 2014 307 2015 335 2016 294 2017 440 2018 379 2019 316 2020 226

Un andamento ugualmente altalenante si riscontra per le sospensioni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Articolo 187 CdS

Anno violazioni 2013 9 2014 8 2015 21 2016 45 2017 31 2018 11 2019 37 2020 8

SORPASSO: Nonostante il calo, sono ancora presenti violazioni delle norme relative al sorpasso, con dati che attestano un comportamento errato consolidato.

Articolo 148 CdS

Anno violazioni 2013 75 2014 94 2015 103 2016 103 2017 62 2018 58 2019 63 2020 52

OMESSO USO CINTURE DI SICUREZZA: Un dato sconfortante quello relativo all’omesso uso delle cinture di sicurezza con il perdurare di questo errato comportamento, nonostante siano trascorsi oltre 40 anni dall’entrata in vigore di questo obbligo, il cui mancato rispetto può compromettere la sopravvivenza in caso di incidente.

Articolo 172 CdS

Anno violazioni 2016 24 2017 52 2018 32 2019 29 2020 14

CIRCOLAZIONE CONTROMANO IN CORRISPONDENZA DI CURVE, RACCORDI: Guidare contromano si verifica quando in una strada a doppio senso di circolazione si invade il senso opposto di marcia, mettendo in serio pericolo la propria e l’altrui vita. Questo comportamento, purtroppo, è ancora presente, anche se in lieve calo.

Articolo 143 CdS

Anno violazioni 2013 9 2014 10 2015 5 2016 8 2017 8 2018 4 2019 15 2020 6

Da segnalare anche le infrazioni al corretto uso del cronotachigrafo che sono a livelli alti, evidenziando che il fenomeno è lungi dall’essere superato.

Articolo 179 CdS

Anno violazioni 2015 25 2016 29 2017 47 2018 40 2019 34 2020 27

Una certa preoccupazione desta l’omissione di soccorso che denota una presenza di comportamenti contrari alla civicità.

Articolo 189 CdS

Anno violazioni 2013 7 2014 5 2015 9 2016 12 2017 6 2018 8 2019 9 2020 6

Il quadro si completa con la segnalazione di 261 incidenti con sospensione cautelare della patente: 117 nel primo semestre e 144 nel secondo semestre del 2020 di cui 22 sospese nel primo semestre e 18 nel secondo.

Da segnalare anche che nonostante i periodi di lockdown e di limitazioni alla mobilità, non si sono registrati significativi abbassamenti dei comportamenti scorretti e non conformi alle norme del Codice della Strada.

Il rapporto termina con un appello: “Auspicare un aumento del rispetto fra tutti gli utenti della strada, che oggi purtroppo viene a mancare anche in presenza di una crescente aggressività”.