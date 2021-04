Carlo, baby-pilota di 18 anni: “Non ho la patente dell’auto, intanto volo con l’aereo”

Il 18enne Carlo Tassi ha le idee chiare sul posto che vuole occupare nel mondo: “In cielo, tra le nuvole”. Perché nonostante la sua giovanissima età, il piacentino detiene già il brevetto da pilota di aviazione generale, in altre parole “guido veri e propri aerei quadriposto”, racconta il ragazzo di Bettola, iscritto alla classe quarta del liceo Colombini, tra i più precoci a decollare nella nostra regione (e non solo). “E pensare – dice Carlo – che non ho ancora la patente dell’auto…”.

La passione di Tassi nasce tra le mura di casa, soprattutto grazie al padre. “Poi due anni fa ho cominciato l’addestramento vero e proprio all’Aeroclub di Cremona. Dal punto di vista teorico ho studiato un manuale che spazia dalla motoristica all’analisi meteorologica, anche in lingua inglese per poter volare in tutta Europa. Bisogna essere in grado di riconoscere certe nuvole per localizzare le correnti termiche, oppure per prevenire i temporali. L’esperienza, comunque, fa la differenza. La scorsa estate, durante l’addestramento – ricorda Carlo – il mio istruttore, all’improvviso, mi ha fatto atterrare, è sceso dall’aereo e mi ha detto di ripartire da solo, senza lui al mio fianco, per la prima volta. È stata un’esperienza strana. Oggi, invece, volo in autonomia senza problemi. Ho una sessantina di ore sulle spalle, e quest’estate mi piacerebbe fare un giro all’estero insieme a mio papà”.

“Amo il cielo – aggiunge il 18enne – è uno spazio fatto di regole assolute, in cui ogni minimo errore si paga, perciò la concentrazione e il rispetto delle norme sono fondamentali. Sto meglio lassù, più che per terra”.

Adesso Tassi, tra un decollo e l’altro, si prepara a concludere il percorso liceale. Dopodiché, il giovane di Bettola cercherà di fare un ulteriore passo avanti: “Al termine della scuola, mi iscriverò a un’accademia di formazione per intraprendere la carriera da pilota di linea. È il mio sogno”.

