Covid, a Piacenza ricoveri in calo la scorsa settimana. Accelerano i vaccini: +15,4%

Ci sono due segni meno confortanti: quelli dei ricoveri (-7,9 percento) e dei decessi da Coronavirus (-50 percento). Accanto, ecco un dato in aumento altrettanto positivo: le vaccinazioni (+15,4 percento). Anche attraverso questi numeri – rilevati nel Piacentino dal 12 al 18 aprile – si legge l’evoluzione della pandemia da Covid a livello locale. In questo ultimo periodo, i nuovi positivi si sono confermati su livelli mediamente bassi: 273 i casi totali registrati la scorsa settimana, in leggere incremento (dieci in più, +3,8 percento) rispetto ai sette giorni precedenti: una statistica comunque lontana dalle oltre quattrocento infezioni settimanali di un mese fa. Va anche detto che i tamponi effettuati dal 12 al 18 aprile sono cresciuti in maniera notevole: +21,2 percento, cioè 1.640 esami in più somministrati la scorsa settimana per scovare il virus.

A Piacenza l’incidenza dei nuovi postivi ogni centomila abitanti si attesta ben al di sotto di quella regionale: 95 (+3,8 percento) nel nostro territorio, 164 (-9,1 percento) in Emilia-Romagna.

IL REPORT DELL’AUSL DI PIACENZA