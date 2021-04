Violento scontro tra furgone e camion a Caorso: due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato la mattina del 20 aprile a Caorso, sulla provinciale 10 in direzione Cremona. A scontrarsi un furgone e un camion. A causa dello scontro è stato istituito il senso unico alternato, in direzione Cremona, al km 203+100 della ex Strada Provinciale 10 “Padana Inferiore”. La modifica alla circolazione si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

