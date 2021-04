Tocca Piacenza il giro del mondo in bici di Chris e delle sue bambine

“Siamo sulla strada da 8 mesi, abbiamo ancora 2 anni e mezzo di viaggio davanti, ma qualora le ragazze dovessero stufarsi prenderemo il primo volo per Salvador de Bahia. Al momento non vorrebbero essere da nessun’altra parte che qui in strada”. E i loro volti spensierati non fanno altro che confermare.

A parlare è Chris, brasiliano, che, con la sua famiglia, ha sfiorato Piacenza nel corso della loro incredibile avventura: il giro del mondo in bicicletta. Tanti gli automobilisti in transito sulla Statale 45 che, nei giorni scorsi, non hanno potuto fare a meno di notare la coloratissima carovana completata dalle tre figlie di 13, 8 e 6 anni.

“Con il covid abbiamo spesso trovato i confini chiusi, facciamo piccoli passi e piccole tappe per volta. Dopo aver attraversato la Germania siamo andati in Francia e poi in Spagna. Volevamo prendere il traghetto per il Marocco da Gibilterra ma non era possibile». Dietrofront: «Abbiamo risalito il Portogallo, siamo tornati in Spagna e in Francia e oggi siamo qui in Italia». Adesso la prossima tappa è Bari, “per prendere un traghetto per l’Albania e poi forse Grecia e Turchia. Ma prima ci fermiamo a Fiorenzuola d’Arda per fare spesa”.

