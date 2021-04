Bobbio-Pantelleria su un Booster del 1994. La sfida di Federico Sambruni

Sarà un iconico Booster del 1994 a fare da tappeto volante a Federico Sambruni nei suoi 1.300 chilometri da nord a sud, da Bobbio a Pantelleria. Il videomaker milanese, laureato in Enologia e con il pallino della moto, si è preso un mese di tempo per attraversare la Valtrebbia, Chiavari, le Cinque Terre, la Versilia, Palermo, la tonnara di Scopello, Marsala e documentare il viaggio in stile “adventure”, in stile avventura, spiega lui. Ma perché da Bobbio? “Beh, è fighissima, una delle valli più belle d’Italia, non saprei neppure esprimere le mie emozioni di fronte al fiume e ai suoi meandri”, dice il 25enne, mentre ormai parla al suo cinquantino con cui affronterà l’impresa, “Ma lui non mi risponde”, sorride. In effetti per il Booster, così tanto desiderato dai quattordicenni di allora, sarà il primo viaggio, “Ma ho altri scooter in garage”, aggiunge Fede, che su Facebook conta migliaia di seguaci. Sarà a Bobbio domenica sera, un riposino e poi via all’alba sulla Statale 45, direzione Liguria. Il suo progetto è consentito dalle normative Covid perché è lavoro, “Realizzerò infatti due documentari, uno sul viaggio e uno più specifico su Pantelleria, l’isola del vino”, precisa. Non resta altro da fare allora che “super bagagliare” il Booster, per dirla come Federico, e vedere come se la caverà prima di arrivare a mangiare i cannoli più buoni di Palermo. “Dai! Sono carico!”, garantisce, pronto alla sfida.

