Domani al via il giro d’Italia in “Booster” del videomaker Sambruni: partenza da Bobbio

È arrivato a Bobbio e subito ha voluto rivedere la Berlina e toccare l’acqua del Trebbia, “Me la ricordavo umida così”, scherza Federico Sambruni, videomaker milanese che domani mattina, 26 aprile, all’alba partirà da Bobbio direzione Pantelleria su un mitico Booster del 1994. La sfida dei 1.300 chilometri è iniziata, anche se non particolarmente benedetta dal meteo, “Sono un po’ preoccupato, ma sono attrezzato con impermeabili e di certo non torno indietro”, spiega determinato il 25enne, che vuole tornare a casa nel giro di un mese in solitaria con due documentari, uno sul vino a Pantelleria (Federico è laureato in Enologia) e uno sul viaggio. Attraverserà la Valtrebbia, Chiavari, le Cinque Terre, la Versilia, Palermo, la tonnara di Scopello, Marsala e poi dritto alla mèta.

