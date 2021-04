Contagi a scuola, 30 nuovi positivi tra studenti e operatori nelle ultime 48 ore

L’Ausl fa sapere che nelle ultime 48 ore, in seguito all’intensa attività di contact tracing gestita dal dipartimento di Sanità pubblica e condotta all’interno delle scuole piacentine, sono emersi complessivamente 30 nuovi casi di Coronavirus: riguardano 27 studenti e tre operatori.

Si è appurato che il contagio è avvenuto in ambito scolastico per 13 di questi, mentre negli altri il contagio si è verificato in ambito familiare o non è stato identificato.

Inoltre, tra ieri e oggi (23 aprile) sono state contattate complessivamente 295 persone. Le classi prese in carico sono state nove, tutte inserite in quarantena e per le quali è già stato prenotato un tampone.

In particolare, l’indagine epidemiologica ha coinvolto cinque classi di scuole primarie, due classi di scuole secondarie di primo grado, due classi di scuole secondarie di secondo grado e i passeggeri di un pulmino scolastico.

A queste si aggiungono due classi di scuola primaria per le quali, al momento, è stato solo prenotato il tampone di screening. I due nuclei di studenti hanno infatti condiviso la mensa con un altro gruppi di alunni in cui è stato rilevato un elevato numero di positivi.