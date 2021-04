Caffè al tavolo, contenti i clienti. I baristi: “Non basta, riaprire anche all’interno”

Il ritorno in zona gialla dell’Emilia Romagna ha dato di nuovo la possibilità a bar e ristoranti di accogliere i clienti nei tavoli all’aperto.

“Si sta bene, ci si gode un momento di chiacchiere in compagnia” spiega una giovane avventrice di un bar in piazza Duomo. “E’ da un po’ di tempo che lo aspettavamo” aggiunge una ragazza seduta a un tavolino di un locale in via Sopramuro.

Un po’ meno soddisfatti i baristi, per i quali il lavoro non è particolarmente aumentato.

“Il cliente è sicuramente più contento – spiega il titolare di un bar sotto i potici di piazza Duomo -, per noi gestori cambia poco”. “Comunque ora vediamo la gente seduta ai tavolini, è diverso” è il parere di un collega.

Una riapertura attesa, ma che non accontenta appieno i titolari dei locali, che attendono invece un vero e completo ritorno alla normalità. “Sicuramente poter accogliere i clienti al tavolini aiuta – spiega una barista -; non è come tornare alla normalità ma è un inizio”.

“E’ tutto un po’ complicato perché ci sono anche gli asporti, e sono ancora tanti – è il parere di un barista-. I tavoli all’esterno non sono tanti e ci sono clienti che non trovando da sedere preferiscono andare in altri bar”. “E’ aprendo il locale anche all’interno – aggiunge un barista – che il lavoro potrà tornare alla normalità”.

Una prima giornata di riaperture guastata dal maltempo, che non ha invogliato a uscire per fare la colazione al bar. Poi ci si è messa anche la pioggia, che ha iniziato a cadere verso le 12, e ha tenuto lontani i clienti dai tavolini che non hanno portici o tendoni di copertura.