Vaccinazioni categoria 4 e personale scolastico: come prenotare a Piacenza

Da domani, venerdì 7 maggio, la vaccinazione viene messa a disposizione di un’altra fascia di cittadini considerata prioritaria nel Piano nazionale, quella identificata come categoria 4.

A questa platea appartengono i cittadini “affetti da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19”; le patologie previste sono sovrapponibili a quelle della categoria 1 “Elevata fragilità”, ma con un livello di gravità, appunto, considerato inferiore. Qui il dettaglio delle 11 aree interessate.

In questa fase le vaccinazioni interesseranno chi ha un’età compresa tra i 51 e i 59 anni (anni di nascita dal 1962 al 1970).

A Piacenza questa fascia comprende 4.600 cittadini che riceveranno un sms (a partire da domani) e una lettera.

Le persone che hanno ricevuto la comunicazione potranno prenotare a partire da lunedì 10 maggio:

· recandosi a uno sportello Cup del territorio

· in una Farmacia che effettua prenotazioni Cup

chiamando il Cuptel 800-651.941 disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18

Al momento della prenotazione sarà necessario segnalare all’operatore l’appartenenza alla categoria 4.

Per prenotarsi non serve la prescrizione medica ed è preferibile avere con sé la tessera sanitaria. Sono comunque sufficienti il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita).

È possibile che alcune persone, pur rientrando nella categoria, non risultino inserite negli elenchi delle persone contattate e quindi non ricevano una comunicazione da parte dell’Azienda Usl di Piacenza. In questo caso, è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia. Il professionista, qualora lo ritenga, potrà inserire la persona nel percorso, fornendo un certificato di appartenenza alla categoria 4, che il paziente dovrà esibire al momento della prenotazione.

Personale scolastico e universitario

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato di aver ottenuto ieri dalla Struttura commissariale nazionale, “alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie”, il via libera a ripartire con le vaccinazioni al personale scolastico e universitario, docente e non docente (per tutte le specifiche sono pubblicate qui.

A Piacenza gli appartenenti a questa categoria che intendono vaccinarsi possono prenotarsi a partire dal 10 maggio:

– recandosi a uno sportello Cup del territorio

– in uno dei Comuni che effettuano prenotazioni Cup

– in una Farmacia che effettua prenotazioni Cup

– chiamando il Cuptel al numero 800.651.941 (disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18)

Il personale scolastico e universitario dovrà avere con sé, al momento della vaccinazione, il modulo di autocertificazione scaricabile qui.