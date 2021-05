Pianello, la comunità locale fa squadra: ambienti virtuali e robotica per gli studenti

Gli alunni delle scuole di Pianello hanno a disposizione un nuovo laboratorio di robotica dove simulare ambienti virtuali, far muovere a comando robot e ricreare tramite una moderna stampante oggetti in 3D. L’aula di robotica è stata resa possibile grazie alla generosità dell’intera comunità locale, mondo delle associazioni e imprese private, che hanno dato una mano alla scuola a raggiungere la cifra di 10mila euro, necessaria per realizzare questo piccolo grande sogno. Il laboratorio verrà utilizzato anche all’interno del piano scuola estate, e cioè le attività che proseguiranno anche nel periodo estivo e che, tra le altre cose, prevedono anche attività di robotica per elementari e medie.

