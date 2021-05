Domenica 16 riapre il teatro Municipale: modifiche alla circolazione in via Verdi

Il Comune di Piacenza fa sapere che in occasione della riapertura al pubblico del Teatro Municipale con l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, dalle ore 16 alle ore 19 di domenica 16 maggio, in via Verdi, nel tratto compreso tra le intersezioni stradali formate con via Giordani e via San Martino, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto nonché dei mezzi di soccorso e di polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia). I residenti di via Verdi e via Santa Franca potranno accedere alla autorimesse di proprietà transitando per piazza S. Antonino e vicolo San Martino.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà