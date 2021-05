Il Municipale riparte: il 16 maggio Placido Domingo dirige il Requiem di Verdi

Il 16 maggio alle 18 le porte del teatro Municipale riapriranno al pubblico con la “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi diretta da Placido Domingo, un’opera dedicata alle vittime della pandemia. Il maestro ritorna a Piacenza dopo quasi 50 anni per dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini e il coro del Municipale preparato da Corrado Casati. L’evento sarà anche trasmesso in streaming gratuitamente in tutto il mondo. A pochi giorni di distanza, il maestro Riccardo Muti il 28 e il 29 maggio alle 19 dirigerà l’orchestra giovanile Cherubini.

Il Covid ha cambiato il modo di fruire del teatro, il Municipale pertanto ha rinnovato il sito, la biglietteria sarà prevalentemente online ma chi non riuscirà potrà prendere appuntamento. I biglietti saranno disponibili dal 7 maggio. I posti sono ridotti della metà e dunque saranno circa 500.

La danza tornerà il 23 maggio alle 16 con il balletto Felliniana della Compagnia Artemis diretta da Monica Casadei. La stagione del Municipale in estate si sposterà al cortile del Palazzo Farnese con Tosca di Giacomo Puccini il 30 luglio e 1 agosto. Il 23 luglio ci sarà invece lo spettacolo di danza El tango con la Roberto Herrera Tango Company. La stagione è stata presentata dal direttore artistico del teatro Municipale, Cristina Ferrari con il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi.

