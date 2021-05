Vaccini, Figliuolo: “Da lunedì 17 aprire le prenotazioni anche per i quarantenni”

La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha scritto alle Regioni per allargare la campagna di vaccinazioni anti Covid ai nati dal 1981 al 1972. La richiesta è quella di poter prenotare le dosi già da lunedì 17 maggio, l’obiettivo è “consentire una migliore programmazione della campagna vaccinale”.

La settimana scorsa il generale Figliuolo aveva annunciato l’avvio delle prenotazioni per i 50enni e le Regioni, nei giorni successivi, avevano definito le modalità di prenotazione. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già annunciato l’apertura delle prenotazioni per i quarantenni da lunedì prossimo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà