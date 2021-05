I monopattini invadono Piacenza: giovani entusiasti, ciclisti preoccupati

I giovani sono entusiasti: “Finalmente anche a Piacenza è possibile spostarsi come in altre realtà europee”. Alcuni ciclisti (e non solo) ammettono un po’ di preoccupazione: “Speriamo che il pericolo in strada non aumenti”. Di certo, i monopattini schierati in città – una flotta di 200 mezzi in sharing – cambieranno la mobilità urbana. E se la sperimentazione darà risultati soddisfacenti, la ditta Bit Mobility di Bussolengo – autorizzata dal Comune – è pronta a fornire ulteriori cento veicoli elettrici. I mezzi procedono fino a 25 chilometri orari in periferia, mentre la velocità si limita automaticamente a 15 chilometri orari in centro storico. Qui tutte le altre informazioni.